Netop nu kan danskerne opleve et meget sjældent vejrfænomen - eller rettere; nogle ganske få af danskerne kan.

Mandag morgen er der total måneformørkelse, men vejret er bestemt ikke med de danskere, som er stået tidligt op for at se den såkaldte 'blodmåne'.

»Man skal nok opholde sig i Thy eller Vestjylland for at få den fulde oplevelse,« siger vagthavende meteorolog Bolette Brødsgaard, DMI.

De meget morgenfriske havde bedre chancer for at få et glimt af vejrfæniomenet, som først gentager sig på disse kanter om 10 år, men

»Tidligere på morgenen var det muligt at se den såkaldte blodmåne flere steder i landet, men siden er det skyet til,« siger Bolette Brødsgaard.

Det skyede vejr kommer således i vejen for det, der ifølge astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space, Michael Linden-Vørnle, er årets mest opsigtsvækkende astronomiske begivenhed.

»Her glider fuldmånen gennem Jordens skygge og bades i orangerødt eller kobberrødt lys. Under måneformørkelser slipper Jordens atmosfære den røde del af solens lys igennem og afbøjer det, så det rammer månen,« siger han til Ritzau.

Den totale fase begyndte klokken 5.41. Da stod månen 20 grader over horisonten mod vest. Den totale del varede til klokken 6.44.

Herefter begyndte månen at glide over i Jordens halvskygge, hvilket fører til, at det røde skær forsvinder.

Under en total formørkelse rammes månen af kerneskyggen fra Jorden, som dækker for det meste af solens lys, bortset fra det rødlige, der afbøjes.

Derfor kunne man opleve Jordens drabant hyllet i et farveskær, der kan spænde fra lyserød til orange eller dybrød.

En måneformørkelse opstår, når månen og solen står på linje med Jorden imellem sig. Den kan være total eller partiel (delvis).

Stod man på månen, ville man se Jorden dække en stadigt større del af solskiven. Jordskyggen bevæger sig hen over månens overflade med 50 kilometer i minuttet, skriver Videnskab.dk.

Først nytårsaften i 2028 vil man igen kunne observere en rød fuldmåne i Danmark under hele den totalformørkede fase.

Misser man mandagens himmelshow, og synes man, der er længe til 2028, er det også muligt at få de sidste syv minutter med af en totalformørket fuldmåne 7. september 2025.

/ritzau/