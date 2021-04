Har du lige plantet hæk, eller trænger græsplænen efterhånden til et skylle fra oven?

Så er du måske en af de dem, der havde glædet dig over prognoserne fra DMI for denne torsdag, som på forhånd så noget våd ud.

Men ak. Du kan meget vel komme til at vente et stykke tid endnu, før der er vand til haven.

Vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Anja Bodholdt, lægger ikke skjul på, at hun personligt havde håbet på en »hyggelig regnvejrseftermiddag« med noget tiltrængt nedbør.

(Arkivfoto) Foto: Andreas Beck Vis mere (Arkivfoto) Foto: Andreas Beck

Samtidig indrømmer hun også, at det nok ikke bliver torsdag, at hun og kollegerne på DMI kan levere løfter om sådan én til ret mange af os.

»Det ser ud som om, at prognoserne trækker en smule i land. Lige nu ser det ikke ud til, at fronten kommer så langt op over Danmark, som det så ud til i går,« siger hun tidligt torsdag morgen.

Det betyder mere konkret, at det primært er dele af Fyn, den sydlige del af Sjælland og Bornholm, der får regn og byger.

Anja Bodholdt understreger dog, at prognoserne ikke er helt enige om, hvor højt fronten vil gå op over landet.

Sikkert synes det dog at være, at jyderne stort set går fri for nedbør. I den vestlige del af Danmark ser det nemlig ud til, at der kun bliver tale om småregn.

Københavnerne får nok heller ikke så meget nedbør, som først antaget, forklarer meteorologen. Her forventes fronten først at ramme i løbet af aftentimerne.

Til gengæld bliver det en lidt blæsende dag med sparsomme otte til 13 grader.

Og har du en have, som du gerne vil ud og arbejde i på Store Bededag, eller har du planer om andre sysler i det fri, er der faktisk godt nyt fra DMI og vejrguderne for helligdagene:

»Det ser ud til, at vi får en pæn Bededag med tørt vejr og god plads til solen,« lover Anja Bodholdt.

Og regn?

Bare rolig. Den kommer i løbet af næste uge, men det vender vi alt samme tilbage til, når den tid kommer...