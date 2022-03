Sol og ti grader eller overskyet og sølle fem, seks stykker?

Det er – groft sagt – forskellen på, om du er i Vestjylland eller i København denne torsdag.

Landet bliver nemlig delt i to, og sol, vind og varme bliver på ingen måde ligelig fordelt i vores lille smørhul.

For bedst som vi er ved at have vænnet os til flot forårssol fra en blå himmel, er der tegn på, at der kommer lidt grus i maskineriet – eller skyer i prognoserne, rettere sagt.

»Det er noget værre bøvl,« lyder det fra vagthavende meteorolog på DMI, Klaus Larsen, torsdag morgen, hvor han sidder han og kigger på vejrkort og satellitbilleder, der er lidt uenige om, hvor langt op ad dagen, skyerne vil dække en stor del af landet.

Det mest sandsynlige er dog nok, at skyerne vil dække for solen en stor del af dagen på Sjælland, den østlige del af Fyn og Øst- og Nordjylland.

I det sydlige og vestlige Jylland tegner der sig derimod et helt andet vejrbillede.

»I dag er der plads til at få en glædelig overraskelse. Et større skyområde trækker fra morgenstunden ind over Sjælland, den østlige del af Fyn, Øst- og Nordjylland. Planen er, at det skal klare op engang i løbet af eftermiddagen, men solen kan godt bryder frem lidt før,« siger Klaus Larsen.

»Især i det sydlige og vestlige Jylland får de en rigtig pæn og solrig dag med temperaturer op til ti grader.«

I modsætning til de forrige dage, byder torsdag på lidt mere vind, og det gør også, at det ikke vil føles helt så varmt, som det rent faktisk er.

Som altid et hurtig kig på vejret i de fire største byer, og denne torsdag er der faktisk en del forskel på, i hvilken af dem, du befinder dig.

Aalborg

I den nordjyske hovedstad kan de måske være heldige at nå at se solen stå op, inden skyerne kommer, fortæller Klaus Larsen.

»Dagen starter med sol, men skyerne ligger og banker på. De kommer i løbet af morgen- og formiddagstimerne, men jeg regner med, at de får solen at se igen, inden den går ned,« forklarer meteorologen.

Her vil temperaturerne kun lille på fire til fem grader.

Aarhus

I det aarhusianske er det allerede skyet fra morgenstunden, og også her forventer Klaus Larsen, at vi skal ud på eftermiddagen, før solen bryder frem igen.

Odense

»Odense ligger lige på grænsen. Dagen starter pænt med sol, men der er også risiko for, at det skyer til. Spørgsmålet er, om de her når at se solen igen, inden den går ned,« fortæller den vagthavende meteorolog.

Til gengæld er det nok Odense den af de fire metropoler, der får de højeste temperaturer. Nemlig syv til otte grader.

København

I København er det overskyet allerede fra morgentimerne, og her skal man nok vente ud på eftermiddagen, før det klarer op.

Temperaturerne kommer til at ligge på en fem, seks grader.

Men skulle du være uheldig og være blandt dem, der må kigge mest på skyer torsdag, så kan du glæde dig til en weekend med højtryk og solskin.

Den kommende uge ændrer vejrbilledet sig en smule. Det betyder måske lidt regn, men den vagthavende meteorolog trøster med, at vi til gengæld kan få tocifrede temperaturer over ti grader.