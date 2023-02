Lyt til artiklen

Er du også træt af modvind på cykelstien og sjask-regn i ansigtet, så fortvivl ikke.

Torsdag byder vejrguderne – og DMI – nemlig på en helt anden vejrtype, end det vi har været udsat for de seneste dage.

»I dag får vi et pusterum. Det er meget tiltrængt efter al den blæst, vi havde i går (onsdag, red.).«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI, Marie Timm, tidligt torsdag morgen, hvor hun kigger på en vejrprognose, der på væsentlige punkter adskiller sig fra de seneste dage.

»Det bliver en dag med betydelige roligere vindforhold, og der kommer sol til de fleste af os.«

Og selvom du fra morgenstunden skulle være uheldig at stå op til lidt tunge skyer og byger, beroligede den vagthavende meteorolog med, at det er et spørgsmål om tid, før de forsvinder.

»Der kan hænge lidt byger først på dagen på Sjælland og ved Vadehavet, men når de mister energien, kommer der også sol her.«

Efterhånden som solen får magt, sniger temperaturerne sig op mellem tre og seks grader.

Vinden bliver – som antydet – svag til jævn fra vest og nordvest.

»Men i forhold til i går er det ikke noget, der vil føles mærkbart,« forsikrer Marie Timm.

Især den nordlige del af Jylland kan glæde sig til en flot dag.

»Hvis man kan finde en krog uden særlig meget vind, vil det føles ganske behageligt,« siger hun.

Som så meget andet i livet gælder det også om at nyde det pæne vintervejr, så længe det varer.

De kommende dage skifter vejret nemlig igen karakter.

»Ja, desværre. I aften og nat kommer et nyt regnvejrsområde ind over landet, som bringer vind med sig fra det sydlige hjørne. Det giver frisk til hård vind ved kysterne.«

»Så er vi tilbage ved blæsevejret,« fortæller meteorolog Marie Timm.