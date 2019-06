Der venter lidt af en vejrgyser denne torsdag.

Fra tidlig morgenstund har Danmarks Meteorologiske Institut udsendt både en risikomelding og et varsel om mulige lokale skybrud og torden.

Dagen begynder ellers lunt med en del sol, men om eftermidagen skifter det.

En koldfront vil bevæge sig ind over landet, og i den forbindelse forventes der at blive dannet en linje af regn- og tordenbyger, som vil bevæge sig langsomt mod øst i løbet af dagen.

DMI varsel om lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/Yw90ReAp38 — DMI (@dmidk) June 6, 2019

Alt afhængigt af, hvor langsomt bygerne bevæger sig hen over landet, er der risiko for, at de kan give lokale skybrud.

Risikoen for skybrud er særligt stor i det sydlige og vestlige Jylland, samt på Fyn.

Af den grund har DMI udsendt et såkaldt 'Kategori 1'-varsel, som advarer om voldsomt vejr.

'Der er udsigt til lidt af en vejrgyser i morgen,' lød det fra DMI sent onsdag aften.

Varslet er gældende fra omkring middagstid og frem til slutningen af eftermiddagen.

'Regn- og tordenbygerne ventes også at kunne berøre den østlige og nordlige del af landet sidst på dagen, så området kan også risikere at blive udvidet,' lyder det fra DMI.

Skybrud er defineret ved, at der falder mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter.

Opdateres...