Denne uge har budt på mange dage med skyer, vind og chill-faktor, og sådan fortsætter det torsdag.

»Vi forventer, at det bliver skyet det meste af dagen,« siger vagthavende meteorolog hos DMI, Trine Pedersen.

Temperaturerne torsdag bliver pæne, men kolde vinde betyder, at det vil føles som om, vi nærmer os frysepunktet.

»Der kommer frisk vind fra sydøst og øst,« siger Trine Pedersen.

De mange skyer, der hænger over Danmark, har dog også en positiv effekt.

Skyerne har natten til torsdag været med til at holde på den smule varme på mellem to og fem grader, som vi rent faktisk har haft.

Vinden har dog givet fornemmelsen af, at vi har ligget omkring frysepunktet de fleste dage i denne uge.

Trine Pedersen fortæller, at skyerne bliver hængende over Danmark lidt endnu.

»Fredag ser skyet ud, og der kan komme lidt småregn,« siger Trine Pedersen.

Danmark med dyne på☁️ Til trods for den kølige østenvind har et tyndt skylag natten igennem holdt på varmen, og nattens temperatur holdt sig mellem 2 og 5 graders varme.

Torsdagen fortsætter med skyet vejr, let til frisk vind og temp. omkring 5 graders varme pic.twitter.com/R1j2THB0Ep — DMI (@dmidk) November 22, 2018

Det har været småt med solskin i denne uge, men sidst på ugen kan det vende.

»Måske begynder det at bryde lidt op, og søndag ser det ud til, at vi får noget mere sol,« siger Trine Pedersen.

Og solskin har vi brug for, hvis 2018 skal blive året, hvor rekorden for flest solskinstimer fra 1947 skal blive slået.

I starten af november lød meldingen fra DMI, at der manglede 39 solskinstimer for at slå rekorden. Den er ikke slået endnu, men DMI forventer, at det sker omkring månedsskiftet mellem november og december.

Trine Pedersen forventer, at weekenden også vil byde på nattefrost.