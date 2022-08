Lyt til artiklen

En forskel på hele 12 grader!

Så store spring bliver der på varmegraderne i Øst- og Vestdanmark torsdag.

Landet bliver nemlig vejrmæssigt delt i to:

Hedebølgen fortsætter på Sjælland og Bornholm, mens jyderne må nøjes med omkring 20 grader. Ved den jyske vestkyst måske helt ned til 16 – 17 grader.

DMI advarer torsdag om risiko for kraftige byger og lokale skybrud. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere DMI advarer torsdag om risiko for kraftige byger og lokale skybrud. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Lars Henriksen, torsdag morgen.

»Den østlige del af Sjælland og Bornholm får over 25 grader. Lokalt over 28 grader, mens det bliver noget køligere vest på.«

Kampen mellem varmen og det lidt køligere vejr betyder så til gengæld også, at vi alle samme må forberede os på, at det hele kan ende i et ordentligt brag, advarer han.

»Der kan komme kraftig regn og torden. Sporadiske byger kan poppe op over hele landet, og det er ikke utænkeligt, at de kan være med skybrud,« siger han.

Torsdag store temperaturkontraster henover landet, mod øst 25-29 °C vestpå 17-22 °C og så er der lagt op til en dag med spredte regn- og tordenbyger og DMI risiko for skybrud! https://t.co/rFjglVG0m8 pic.twitter.com/X08hpeipVO — DMI (@dmidk) August 18, 2022

DMI har da også en såkaldt risikomelding om lokale skybrud og torden. Det betyder, at der lokalt kan falde mellem 15 til 25 millimeter regn på en halv time.

»Der er ikke noget sted i Danmark, hvor man i dag kan være sikker på ikke at få byger.«

»Det er en meget potent atmosfære, så tordenbygerne kan poppe op alle mulige steder.«

Torsdagen markerer overgangen til lidt køligere vejr, selvom den vagthavende meteorolog understreger, at det på ingen måde bliver koldt.

Weekenden bliver også med skyer og byger, men alt i alt mener Lars Henriksen, at der er grund til optimisme for folk, der skal have havefest eller en hyggelig aften omkring grillen.

»Der kommer også perioder med sol – pænt med sol, faktisk – men også stedvis skyer og lokale byger. Men det bliver ikke super dårligt. Nok mere en pæn weekend, men altså med risiko for byger og med moderate temperaturer,« siger han.