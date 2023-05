Efter en plaskvåd marts har mange danskere nok nydt de mange solskinsdage den seneste måneds tid.

Men nu begynder det flotte – om end lidt kølige – forårsvejr at give problemer.

For naturen begynder efterhånden at tørste efter nedbør.

DMIs tørkeindeks er på landsplan kommet op over sekv på en skala fra et til 10, hvor 10 betyder 'Høj risiko for tørke'.

Men der er betydelige forskelle på, hvor tørt det er derude rundt om i landet.

Især ét sted er tørken ved at nå et kritisk niveau.

I hovedstadsområdet er tørkeindekset kravlet helt op på 9, som indikerer forøget til høj risiko for tørke.

Som du kan se på kortet herunder er tørkeniveauet generelt højest på Sjælland.

Især på Sjælland er tørkeniveauet ved at være højt. Foto: DMI

De kommende dage byder heller ikke på ret mange dryp fra oven, men hvis DMIs prognoser holder, ser det ud til, at vi – og naturen – får en del nedbør mandag og tirsdag i næste uge.

Foråret er normalt den tørreste årstid, så det er ikke usædvanligt, at tørkeindekset er højt på denne tid af året.