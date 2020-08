Det har for mange været en skuffende dansk sommer, men det betyder ikke, at I skal snydes for en anden sommerklassiker: tordenvejr.

»Allerede tidligt i dag er der risiko for lidt torden på Bornholm,« siger Martin Lindberg, der er vagthavende i DMI søndag morgen.

I resten af landet når vi lige nogle timer med 20-23 grader og tørvejr.

»Men så kommer der altså nogle byger ind fra vest i løbet af eftermiddagen. Der vil også være risiko for torden,« siger Martin Lindberg.

Omkring klokken 17 vil store dele af Jylland - særligt den sydlige og centrale del - og Fyn have fået besøg af en række lokale byger og muligvis også nogle tordenfyldte skyer.

»I aften breder bygerne sig længere øst på. Her vil der også være risiko for lokal torden,« siger vagthavende.

Sjælland og øerne går altså heller ikke fri. Dog viser DMI's målinger, at der vil falde mest regn i det centrale Jylland.

Varmen kommer tilbage

På trods af en lidt skuffende søndag, så kommer sommervejret faktisk tilbage.

»Det er ikke særlig længe, vi skal vente på varmen,« siger Martin Lindberg.

Faktisk kan vi allerede mandag få temperaturer, der er oppe at kysse 23 grader, og det vil fortsætte til onsdag, hvor det - og hold nu fast - forhåbentligt bliver over 24 grader varmt.

»Den her gang er det ikke kun én eller to dage,« siger vagthavende.

Han forventer, at det i hvert fald fortsætter til fredag. Det kalder på solcreme og solhat - nyd det!