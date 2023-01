Lyt til artiklen

Regnen har rigtigt godt fat i Danmark, og selvom der kommer en pause senere onsdag, vender den stærkt tilbage.

I løbet af dagen skulle hele landet – undtagen Bornholm – dog få et kig til solen.

»Opklaringen er begyndt i Vestjylland, men ellers vil resten af landet få en del regn,« fortæller Thor Hartz, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

»Opad dagen skulle de fleste dog få nogen sol. Men sent i aften begynder det så at regne igen vestpå, og det vil brede sig. Det kommer ikke til at regne hele dagen torsdag, men der kommer en del byger,« tilføjer han.

Vestjyderne fik mest regn i går. Der er faldet mellem fem og 15 millimeter. De største mængder faldt i byer som Varde og Thisted.

Og efterhånden ligger der rigtigt meget vand derude.

»Mange steder er der rigtig vådt. Blandt andet ude på markerne. Men vandstanden ser faktisk ud til at være faldet igen ned mod det normale i flere åer, så der er ikke de store problemer lige nu,« siger Thor Hartz.

De næste dage skulle det så fortsætte med både regn og byger.

Nogle af dem kan få hvidt islæt.

»Kigger vi lidt fremad, bliver det fra søndag lidt køligere. Bygerne vil godt kunne få et vinterligt islæt med slud. Men det kan også være, at det bliver regn,« siger Thor Hartz.

Vinden bliver i dag jævn til hård mellem vest og syd, ved kysterne stedvis op til kuling, men ventes langsomt at aftage i løbet af dagen.

Temperaturerne onsdag bliver mellem fire og ni grader.