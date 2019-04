Selvom marts måned var ualmindelig regnfuld, så har det gode påskevejr allerede haft en effekt på naturen.

Det skriver DR Sjælland.



De varme temperaturer og den tørre vind har nemlig gjort naturen knastør.

Det har man kunne mærke hos Vestsjællands Brandvæsen, der de seneste fjorten dage har måtte køre ud og slukke seks naturbrande.

Det fortæller operativ chef, Lars Karlsen:

»Der har været ild i noget buskads og på nogle skråninger, måske på grund af cigaretskodder, der er smidt ud af en bil. Så der har vi været ude nogle gange allerede nu,« siger han til DR Sjælland.

Derfor er Vestsjællands Brandvæsen nu ude og advare mod brug af åben ild i naturen. Og operativ chef Lars Karlsen har derfor et par gode råd.

»Vær opmærksom på ikke at tænde åben ild i tørt græs og tørre blade. Tænk også på vinden. Blæser det, så skal man nok ikke bruge åben ild i naturen. Man skal i stedet bruge de fastlagte bålsteder og man må også meget gerne have slukningsmidler inden for rækkevidde,« siger han til DR Sjælland.

Også hvis du planlægger at bruge påskedagene til at ordne haven, skal du være opmærksom, siger Lars Karlsen:

»Lad nu være med at bruge ukrudtsbrænder op ad træbygninger og sådan nogle ting. Brug ukrudtsbrænderen på asfalt og mellem fliser, hvor den ikke kan få fat i noget, der kan brænde.