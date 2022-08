Lyt til artiklen

Sommer, sol og … tørke.

Det er, hvad de sidste måneder har stået på for mange europæiske lande.

Så slemt er det nu, at 47 procent af EUs territorium nu er i advarselsberedskab, mens 17 procent er i alarmberedskab i forhold til tørken.

Det viser de seneste tal for Det Europæiske Tørkeobservatorium. Som kortet afslører, er der ikke mange dele af Europa, som går fri fra de høje temperaturer og konsekvenserne deraf.

Og tørken kan forventes at fortsætte.

Det siger TV 2s meteorolog Jens Ringgård Christiansen.

»Lige nu er et nyt højtryk ved at opbygges i Nordsøen. Det forhindrer, at de regnfulde lavtryk fra Atlanterhavet kan ankomme til Europa,« forklarer han til TV 2.

Og det er altså disse lavtryk, som kan gøre noget ved tørken.

»En stærk vestenstrømning sender regnskyer med fordampet vand fra Atlanterhavet til Europa, samtidig med at luften er køligere, så fordampningen mindskes.«

Advarselsberedskabet, som gælder for 47 procent af EUs territorie, betyder, at der er et betydeligt vandunderskud.

For de 17 procent af territoriet, som er i decideret alarmberedskab, betyder det, at vegetationen lider alvorligt under det manglende vand.

Og med den manglende regn, som lige nu blokeres, er der altså risiko, for at disse tal kommer til at stige.

Varmen er kommet til udtryk på mange dramatiske måde i de europæiske lande.

Mandag udgav EUs Fælles Forskningscenter også en rapport om tørken, som fortæller. at de regioner, hvor forholdene forværres mest, er dem, der allerede var påvirket af tørke forår.

Det er eksempelvis det nordlige Italien, det sydøstlige Frankrig og nogle områder i både Ungarn og Rumænien.