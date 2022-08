Lyt til artiklen

»Alt godt fra vejrbutikken.«

Sådan kalder vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang, vejret de kommende dage.

For først bliver det varmt – meget varmt – lidt endnu. Så bliver det vådt. Så kommer solen tilbage, og derefter står den på byger, blæst og fronter hen over weekenden.

Kort sagt: Der er langt op til en vejrmæssigt noget blandet afslutning på ugen.

Men onsdagens vejr minder om noget, du har læst de seneste par dage.

Vi har nemlig udsigt til nok en varm og solrig dag med »nogen eller en del sol,« som det hedder på meterologsprog.

DMI varsler fortsat hedebølge i Øst- og Sydøstjylland, på Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 23 og 28 grader. Dog noget køligere langs den jyske vestkyst, hvor temperaturerne kun sniger sig op mellem 18 og 23 grader.

»Sidst på eftermiddagen kommer der skyer sydfra, som trækker op over Sønderjylland og Fyn, og de fortsætter op over landet. De kan være med kraftige byger og torden,« fortæller Mette Zhang, som ikke kan udelukke lokale skybrud.

Selvom alle har risiko for et dryp eller et skylle onsdag, så forudser meteorologen, at det primært er jyderne og fynboerne, der får nedbør i løbet af aftenen og natten.

»Men det kan ikke udelukkes, at bygerne også trækker østpå,« tilføjer hun.

Torsdag bliver landet delt i to rent temperaturmæssigt:

Mens hedebølgen bliver liggende over den østlige del af landet, falder temperaturerne i Jylland til mellem 17 og 23 grader.

»Det skyldes en frontzone, som nærmer sig sydfra, og som giver en del regn og byger i løbet af fredagen. Fredag ser ud til at blive med kraftig regn,« siger Mette Zhang.

Weekenden bliver efter alt at dømme køligere og byder på noget mere ustadigt vejr og regn og skyer, der passerer landet.

Men vent lige med at tage uldsweateren frem:

I næste uge kan det nemlig godt være, at det varme og solrige vejr vender tilbage. Men den tid, den glæde – eller sorg – alt efter, hvordan du har det med den slags.