Sol fra en næsten skyfri himmel og op til 25 grader.

Skolernes sommerferie begynder med flot, solrigt og tørt vejr til hele landet.

»I dag får vi flot sommervejr og masser af solskin til de fleste,« lover vagthavende meteorolog hos DMI, Klaus Larsen mandag morgen.

Der er nemlig ikke bare udsigt til sol og ganske få skyer, men også svagt vind og ingen nedbør.

Sol og tørt vejr til alle. Så der er fortsat brug for solcreme eller skygge.

Men maksimumstemperturen er ujævn fordelt. Fra lige under 20 grader i Vestjylland til 25 grader i Sydjylland og Sjælland.

»Ud på natten kan der godt komme lidt smådryp til Sønderjylland,« tilføjer meteorologen, men advarer samtidig om, at der både mandag og tirsdag er godt blus på UV-indekset.

»Det bliver en dag, hvor der er brug for solcreme og en plads i skyggen,« siger Klaus Larsen.

Tirsdag bliver endnu en sommerdag, hvor temperaturerne enddag »får et lille nøk opad.«

Men intet varer som bekendt evigt, og allerede onsdag bliver prognoserne mere usikre.

»Det bliver mere skyet onsdag, og torsdag er der risiko for kraftige regn- og tordenbyger,« siger han.

Især den sydlige og østlige del af landet kan se frem til at få en del nedbør, men hvorvidt det bliver skybrud, er for tidligt at sige endnu, understreger meteorologen.

Temperaturerne holder sig mellem 20 og 25 grader, men bortset fra det er prognoserne for den sidste del af ugen meget usikre.

Klaus Larsen kommer dog med et godt råd til feriefolket:

»Skal man lave noget udendørs med ungerne, så gør det i dag eller i morgen. Ellers bliver det nok noget med en lille paraply og en regnfrakke.«