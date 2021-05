Hvis du er en af de heldige, der har fri torsdag og fredag, kan det være, at du skal væbne dig med en god film eller en anden indendørs-aktivitet.

For Kristi himmelfarts-vejret er ikke det mest interessante, hvis du elsker sol og varmt vejr.

Allerede torsdag bliver helligdagen indviet med regn- og tordenvejr. Det gælder især Øst- og Nordsjælland. Sådan lyder meldingen fra vagtchef hos DMI Mette Birkedal Wagner.

I den anden ende af landet, nemlig i Jylland, vil der være regn 'hist og pist' i løbet af torsdagen, som senere på dagen vil brede sig til byger i resten af landet. Derfor skal du frem med gummistøvlerne og regntøjet, hvis du skal i kiosken eller ud i det fri.

Hvis du hverken vil se på eller være i regnvejret, så skal du tage til Bornholm. Her er der størst chance for, at det klarer op i løbet af torsdagen.

Uanset vand fra himlen eller ej vil temperaturen ligge på omkring 12-16 grader landet over.

Fredag, som ikke er helligdag, men dog en fridag for mange, vil der mest være skyet, og der vil være småbyger i løbet af dagen – måske tilsat lidt torden. Det gælder længst mod nordøst, som blandt andet omfatter Nordjylland.

Weekenden er ikke meget bedre, men her er regnen muligvis forsvundet de fleste steder.

»Det vil være skyet og efterhånden blive tørt,« siger vagtchefen.

Og hvis heldet er med os, kan det måske også blive til lidt sol. Men igen er chancen størst, hvis du befinder dig på klippeøen mod øst.