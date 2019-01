Tirsdag starter som en lun dag, men i løbet af dagen bliver det koldt, vådt og ender i stormflod.

»Vi ligger på fem til syv grader fra morgenstunden, men de falder til mellem en og fire grader og med den blæst, der også kommer til landet, så vil det føles ret koldt,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Bolette Brødsgaard.

Et lavtryk er tirsdag morgen ved at passere Danmark på sin vej mod Østeuropa, og det har taget en portion regnvejr med til os.

»Der er kraftige byger i forbindelse med lavtrykket. Det rammer den sydlige og østlige del af landet.«

I aften og nat kan regnvejret bliver udskiftet med tøsne og slud.

»Temperaturen falder, så der kan være hvidt i de her byger, når vi når frem til aften og nat. Det bliver ikke kæmpe mængder, men det er afgjort noget, man skal være opmærksom på, da det kan give gener for trafikken onsdag morgen,« siger Bolette Brødsgaard.

Tirsdag byder også på kraftig vind fra vest og nordvest, der tager til i styrke i løbet af dagen.

»Indover landet vil vinden være jævn til hård, men den drejer mere om i nord og bliver til frisk til hård vind ind over landet og ved vandet bliver der kuling med kraftige vindstød,« siger Bolette Brødsgaard.

Hun forventer, at vinden holder sig under stormstyrke. Det kan dog få konsekvenser for trafikanter, der skal krydse de store broer.

»Så det skal man tjekke op på, hvis man har planer om at krydse Storebælt eller Øresund,« siger meteorologen.

Den kraftige vind, der er udsigt til, har fået DMI til at varsle forhøjet vandstand i en række områder i landet.

»Det kommer først på aftenen, og så vil det toppe natten til onsdag, og så vil det aftage onsdag og til eftermiddag i morgen vil det være tilbage ved normal vandstand,« siger Bolette Brødsgaard.