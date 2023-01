Lyt til artiklen

Er du ved at være godt træt af regn, regn og mere regn?

Så venter der dig desværre dårligt nyt, for tirsdagen ser ud til at kunne blive 'dyngvåd' – men fra onsdag sker der noget.

Sådan lyder det fra meteorolog Erik Hansen i en vejropdatering på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Det våde vejr skyldes et lavtryk, der tirsdag kommer til at kravle op over Jylland fra sydvest og videre op over Skagerrak.

»Det giver hele landet en dyngvåd tirsdag med udbredt nedbør, der mest vil falde som regn, men som flere steder kan slå over i slud eller tøsne,« forklarer han.

Først i aftentimerne ser det ud til at have passeret os.

Før det sker, forventes det, at lavtrykket kan have kastet omkring 20 millimeter regn af sig i Nordvestjylland, mens den sydøstlige del af landet kan få omkring fem til ti millimeter.

Når vi så kommer frem til onsdagen, ser det ud til, at der sker noget:

»Fra onsdag og frem får vi et regulært vejrskifte til mere tørt og koldere vejr med nattemperaturer under frysepunktet,« fortæller Erik Hansen i vejropdateringen:

»Tirsdagslavtrykket markerer dermed afslutningen på en lang periode med meget regn og overgangen til en mere tør og kølig vejrtype.«