»Der vil nok stå nogle snemænd rundt omkring, når dagen er omme.«

Det forudser vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, onsdag morgen.

Da B.T. fanger ham på telefonen i de tidlige morgentimer, sidder han netop og leder efter et billede af en snemand til et nyhedstweet.

Og det er et meget godt billede på vejret de kommende dage, fortæller han.

Onsdag kommer der nemlig sne til store dele af Danmark. Eneste undtagelse er bornholmerne, som må nøjes med regn.

»Snevejret begynder så småt at nærme sig Sjælland og hovedstadsområdet her til morgen, og det breder sig vestpå i løbet af formiddagen,« siger Klaus Larsen og tilføjer:

»Hen over middag forventer vi nedbør over det meste af landet. Mange steder vil det falde som sne eller måske slud,« siger han.

Der bliver sandsynligvis tale om et par centimeter til Jylland, mens den østlige del af landet kan se frem til et par centimeter mere.

Det bliver i det hele taget en kold og blæsende dag.

»Man skal klæde sig godt på,« lyder det gode råd fra DMI. Klaus Larsen advarer også om, at sne, sjap og kulde kan give risiko for glatte veje mange steder.

Det er et lavtryk over Polen, som trækker op over Danmark, og giver os sne både onsdag og også lidt igen torsdag, forklarer han.

På trods af snemændene skal vi ikke forvente, at den længe ventede hvide nedbør bliver liggende i lang tid.

Torsdag, fredag og lørdag ser dog også kolde og vinteragtige ud med temperaturer lige omkring frysepunktet.

»Og derefter vender regnen tilbage,« siger Klaus Larsen.