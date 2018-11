De Kanariske Øer er kendt for sommer, varme og som en favorit blandt danskernes rejsemål.

Men i weekenden blev områdets mest populære turistmål ramt af voldsomme bølger i op til 12 meters højde, skriver flere internationale medier.

Ifølge Sky News er borgere evakueret i forbindelse med det kraftige uvejr i weekenden. Ingen personer skulle være kommet til skade.

DMI forklarer, at Tenerife har været ramt af hårde nordvinde fra Portugals vestkyst, der har sendt høje bølger i op til seks meters højde mod øen.

»Når dønninger kommer ind mod land og rammer grund, så bygger de sig op. Det kan være, det er kommet fra en meget uheldig retning, hvor forholdene på bunden har været med til at bygge bølgerne op,« siger vagtchef Martin Lindberg.

»Det kan sagtens være, at bølgerne har været fem-seks meter på havet, og så er de blevet dobbelt så store inde ved land.«

Martin Lindberg undrer sig over, at man har valgt at bygge ejendomme så tæt på kysten.

»Det kan jo ikke være første gang, det her sker,« siger han.

Video fra byen Marisol de Mesa del mar på øens nordside viser, hvordan bølgerne brager mod land og rammer bygningerne, der står i forreste række med stor styrke.

Ola arrancando barandas en balcones en el Marisol de Mesa del mar, Tenerife #FMACANARIAS pic.twitter.com/4gdWSnDNvq — Nelson J. Acosta (@NelsonAcosta80) November 18, 2018

På videoen kan man også se, hvordan balkoner på ejendommen bliver revet i stykker af bølgernes enorme kraft.

Videoen er set mere end 750.000 gange, siden Nelson J. Acosta delte den søndag.

I den sydlige del af Tenerife har man også mærket det voldsomme vejr. Ifølge Sky News ødelagde bølgerne vinduerne i en hotelrestaurant, hvor adskillige personer var i gang med at spise.

Tenerife er den mest populære af De Kanariske Øer med 4.9 millioner turister hvert år. Heriblandt 127.000 danskere.

Another view of the enormous waves in Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Islands today, November 18. Report via https://t.co/uWvZYtBAGy pic.twitter.com/iPAPyJa9IK — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 18, 2018

Tenerife og de andre øer i øgruppen er et yndet feriemål for mange i vintermånederne på grund af deres sydlige placering nordvest for Afrika.

Den geografiske placering betyder, at november byder på temperaturer over 20 grader.

Perfect waves for surfing in Tenerife pic.twitter.com/NSQrpTojPA — Alberto García (@Albertojotags) November 18, 2018

Spies oplyser, at de har 946 gæster på Tenerife i øjeblikket. De befinder sig dog i et andet område på øen, fortæller selskabet.

Samme melding lyder fra TUI, der har 381 gæster på Tenerife.

Har du oplevet uvejret i weekenden, så vil B.T. gerne i kontakt med dig. Du kan henvende dig på keel@bt.dk.