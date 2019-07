Der er mulighed for hedebølge i Danmark i næste uge, hvor temperaturerne i prognoserne runder 30 grader torsdag og fredag over hele landet.

Weekenden har været noget våd og kølig, men mandag banker solen skyerne retur og tilsmiler os lidt varme, når en varmfront passerer Danmark.

I det sydlige Europa melder meteorologerne om en kommende hedebølge med temperaturer på over 40 grader, og den varme får vi i den grad også gavn af onsdag, torsdag og fredag.

»Det bliver rigtig varmt. Torsdag og fredag kan vi komme over 30 grader,« siger meteorolog hos DMI, Bolette Brøgsgaard til B.T.

Mandagens vejr bygger stille og roligt de varmere temperaturer op, før termometeret runder de over 20 grader tirsdag og onsdag med temperaturer begge dage på op til 27 og 28 grader.

Varmen bliver kategoriseret som hedebølge, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer er over 28 grader tre dage i træk.

Og der er det torsdagens og fredagens vejr, der i den grad trækker op i dét gennemsnit.

»Der kan være en kortvarig mulighed for, at vi får hedebølge, ligesom det er ret sandsynligt, vi får sommerdøgn,« siger Bolette Brøgsgaard, der forklarer, at vi får en brat opvågning fra heden med en våd weekend i vente efter fredagens varme.

Jyderne især får det rigtig varmt med temperaturer omkring 30 grader - lokalt op til 33 grader torsdag i Syd- og Vestjylland.

Dog bliver hele landet ramt af varmfronten, så alle, bortset fra bornholmerne, skal få glæde af temperaturer på de omkring 30 grader.

»Hvis man er landmand og skal have gang i høsten med mejetærskeren, så kunne det godt være, man skulle have næste uge for øje - for det bliver rigtig varmt og tørt,« siger Bolette Brøgsgaard.

På Bornholm ser udsigten ud til at ramme de 20-25 grader torsdag og fredag.