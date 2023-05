Temperaturen kan nå op på 19-20 grader i Danmark i løbet af tirsdag eftermiddag.

Det vil i givet fald ske i den sydlige del af Jylland, fortæller TV 2 Vejret.

De høje temperaturer i Sønderjylland skyldes lun luft, der blæser op fra Tyskland uden først at være blevet kølet af efter at have passeret hav.

Danmark vil vejrmæssigt være opdelt i to områder i løbet af dagen. Øst for Storebælt og til en vis grad på Fyn vil man opleve næsten skyfri himmel.

På den vestlige side vil man i Jylland opleve skyet vejr, lyder prognosen.

Og der kan komme regn i den vestlige del af Jylland med enkelt tordenbyger.

Vindstød vil imidlertid kunne nå hård kuling i eftermiddag, og det vil få temperaturen til at blive oplevet køligere.

Årets varmeste dag – indtil nu – var 22. april, hvor man i Sønderjylland nåede op på 20,7 grader.