28,7. 29,6. 31,1. Og 30,2.

Ja. Dagtemperaturerne har – og især for årstiden – de seneste fire dage været unaturligt høje.

Og det samme har temperaturen om natten.

Flere steder i landet har kviksølvet i termometeret nægtet at kravle under 20 grader-stregen, hvilket betyder, at det har været tropenat.

Og du kender det sikkert: Tøjet klæber til kroppen. Dynen er våd af sved. Det er umuligt at sove.

Og dog?

Ifølge søvnvejleder Mikael Rasmussen kan man ved at følge en række simple råd forbedre sine chancer for en god nats søvn.

Læs med her og sov godt.

1. Forbered soveværelset

Ifølge søvneksperten skal man allerede tænke på sin nattesøvn i løbet af dagen.

»Det er vigtigt, at du prøver at holde dig vågen hele dagen, så du har et større søvnpres om aftenen.«

Derudover skal man forberede soveværelset til natten. Det gør man ved at lufte ud og dække sine vinduer til, så soveværelset skærmes for sol i løbet af dagen.

»Det, der skaber søvnbesvær, er, at vi skal af med varmen i løbet af natten, så hvis soveværelset er et par grader varmere, end det plejer at være, så kommer din termoregulering og krop på overarbejde.«

2. Drop fjerdynen og sov nøgen

Ud over at investere i en madras, der kan absorbere sved, er det ifølge Mikael Rasmussen vigtigt, at man dropper den kraftige fjerdyne og i stedet blot ligger med et lagen eller et dynebetræk. Eller måske endda sover nøgen.

»Dét er for, at du kan komme af med sveden, og at sveden kan fordampe. For i fordampningsprocessen afkøler sveden kroppen, og hvis man pakker sig ind, fjerner man fordampningsmuligheden.«

3. Drop kæresten

Hvis du vil minimere risikoen for at svede dig igennem natten, kan det være en god idé at droppe skeen med din partner. Bare lige i et par dage.

»Man skal ikke ligge op og ned ad hinanden. Det vil klart betyde, at man kommer til at svede mere. Det er heller ikke godt at dele den samme dyne og madras.«

4. Lad luften cirkulere

Mikael Rasmussen understreger derudover vigtigheden af at lade vinduet stå åbent i løbet af natten.

»Det handler om at få luften til at cirkulere i soveværelset. Derfor kan man også købe en blæser.«

Dog skal du ifølge Mikael Rasmussen passe på, at blæseren ikke er indstillet på højeste niveau og peger direkte på dig, så du ligger i træk.

5. Undgå frustration

Hvis søvnbesværet og uroligheden alligevel melder sig, er det ifølge Mikael Rasmussen vigtigt, at du ikke går i panik.

»Det allervigtigste er, at du skal acceptere, at der kan komme søvnbesvær i disse tropenætter. Du skal ikke blive frustreret. Det kan nemlig være et problem, hvis du bekymrer dig over, at du ikke kan falde i søvn, for så aktiverer du dine stresshormoner, hvilket forværrer muligheden for at falde til ro.«

Ifølge DMI tyder det på, at vejret fra fredag og hen over weekenden lægger sig i en lidt køligere fold. Dog vil der i dagtimerne flere steder i landet være temperaturer på 25-27 grader.