Tag den med ro og kør forsigtigt, hvis du bevæger dig ud i trafikken torsdag morgen.

Du er nemlig stået op til endnu en grå, diset og ikke mindst tåget morgen.

DMI har udsendt en såkaldt risikomelding om risiko for tæt tåge eller rimtåge.

Den gælder især for den nordlige del af Jylland, hvor sigtbarheden flere steder kan være under 100 meter.

»Danmark ligger her til morgen indhyllet i en grå dyne af skyer, og stedvis er der tåge eller rimtåge. I Nord- og Østjylland lokalt med sigtbarhed ned mellem 100 og 200 meter,« skriver vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen, i sin daglige kommentar på vejrtjenestens hjemmeside.

»Vi har frem til i formiddag en risikomelding ude for at sigtbarheden i dele af Jylland lokalt kan nå ned under 100 m, dette er defineret som tæt tåge,« tilføjer han.

Meteorologen advarer samtidig om, at tæt tåge giver en øget risiko for trafikuheld.

»Så kør forsigtigt og i god tid, da transporttiden kan tage længere tid end normalt,« lyder det gode råd.

Også i resten af landet kan dis og tåge drille i morgen- og formiddagstimerne.

Her ligger sigtbarheden typist mellem 200 og 800 meter.

I løbet af dagen er der håb om opklaring, men Jesper Eriksen vil ikke lov for meget:

»I dagens løb kan solen stedvis bryde frem, med det er svært at forudsige detaljerne på denne årstid, hvor solen kun har ringe magt til at skabe en døgnrytme i vejrudviklingen.«

Vejdirektoratet melder desuden om risiko for glatte veje i stort set hele landet.