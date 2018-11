'Nogle steder så tæt som `ærtesuppe´. Så vær forsigtig i morgentrafikken.'

Sådan lyder advarslen fra DMI tirsdag morgen, hvor store dele af landet er præget af tæt tåge midt i morgentrafikken.

Det betyder, at en række steder i landet vil morgentrafikken være påvirket af tæt tåge med meget lav sigtbarhed på under 100 meter. DMI og vejdirektoratet advarer derfor bilister om at være ekstra forsigtige, når de begiver sig ud i morgentrafikken.

Klokken 7.10 er meldingen fra Vejdirektoratet, at trafikken glider fint indtil videre.

»Det er sådan set forløbet ganske fint indtil videre. Vi har ikke haft de store hændelser. Det har været en stille morgen på trods af tågen, siger vagthavende Jakob Riis Petersen.

Han roser trafikanterne for at tage hensyn til tågen.

- Det ser ud som om, at folk kører lidt mere forsigtigt og holder god afstand. Vi kan ihvertfald konstatere, at der ikke har været ret mange hændelser, siger Jakob Riis Petersen.

DMIs seneste udmelding fra tirsdag morgen opfordrer dog fortsat bilister til at være ekstra forsigtige følgende steder:

Nordvestsjælland, Midtsjælland, Sydvestsjælland, Nordfyn, Lejre, Odder, Trekant området, Sydøstjylland, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Aabenraa og Syddjurs.

I løbet af morgenen kommer tågen til at lette mange steder og øge sigtbarheden for trafikanterne, men i dele af Sønder- og Østjylland, Fyn, Lolland og Sjælland ventes den tætte tåge at fortsætte frem til cirka klokken 10.

»Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,« skriver DMI i sin varsel onsdag morgen.

Ifølge DMI kommer tågen tilbage i aften og natten til torsdag.

»Det bliver næppe helt så kraftigt, som vi har set her til morgen. Vi forventer ikke, at der kommer varsel, siger vagtchef Klaus Larsen fra DMI.

Han forklarer, at tågen opstår, fordi november er ramt af lune dagstemperaturer, der bliver afløst af kolde og lange nætter.

»Varm luft kan indeholde meget mere fugt, end kold luft kan. Så når vi får sænket temperaturen forholdsvis meget i løbet af de lange nætter, så fortætter fugten sig og bliver til små skydråber, som bliver til tåge,« siger Klaus Larsen.

Den kraftige tåge medførte tirsdag aften, at en hest mistede livet, da den blev ramt af en personbil.

»Vi havde et færdselsuheld, hvor en hest blev påkørt og mistede livet,« sagde Henrik Sønderskov, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ritzau tirsdag aften.

Sammenstødet skete på Rute 8 på Assterballe St mellem Asserballe og Fynshav i Sønderjylland. Politiet fik anmeldelsen klokken 22.25.

