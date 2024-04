April plejer at være en relativt tør måned.

Men vejrguderne er vist ret ligeglade med 'plejer' i år. For der er faldet store mængder nedbør allerede. Og mere er på vej.

»Indtil videre har Fanø med 32,8 millimeter fået mest,« siger DMIs vagthavende meteorolog Trine Pedersen om det lavtryk, som mandag eftermiddag bevægede sig op over landet fra syd med regn, regn og atter regn.

Hvor meget regn, der er tale om, sættes i relief af, at klimanormalen for hele april måned er 38,5 millimeter nedbør baseret på perioden 1991-2010.

»Det kommer vi nok over lokalt,« lyder det fra Trine Pedersen.

For det regner stadig. Også ved Fanø.

»Vi går efter at få det hele overstået nu, så resten af april kan blive tør,« griner Trine Pedersen – vel vidende, at den ikke holder i byretten.

Der er nemlig yderligere lavtryk på vej, som vil ramme Danmark senere på ugen.

»Det er en helt usædvanlig våd start på april, vi får,« siger DMIs vagthavende meteorolog.

DMI har da også udsendt et varsel om kraftig regn for den sydvestlige del af Danmark, hvor der forventes op til 50 millimeter nedbør. Det kan du læse mere om HER.

De for foråret usædvanlig store nedbørsmængder skyldes, at et lavtryk og tilhørende front stort set er stoppet op henover over Danmark og kun langsomt svækkes frem mod tirsdag aften.

»Det regner nu over hele landet, og sådan vil det fortsætte i alle dagtimerne,« siger Trine Pedersen.

»Først efter aftensmadstid begynder det at klinge af,« tilføjer hun.

Vi har efterhånden vænnet os til, at de store mængder nedbør kan give lokale oversvømmelser i takt med, at vandstanden i åer og vandløb stiger.

Det burde dog ikke blive tilfældet denne ellers plaskvåde tirsdag,

»Vi klarer nok frisag i dag, men senere på ugen kan det godt blive en udfordring,« lyder det fra Trine Pedersen.