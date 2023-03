Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Natten til søndag var det meste af Danmark dækker af tæt tåge, og DMI udsendte et varsel.

Men det er ikke slut med tågen.

Fra søndag aften klokken 21 og frem til mandag morgen klokken otte, varsles der igen tæt tåge over hele landet.

Og der er lidt forskel på, hvordan den rammer landet.

»På Bornholm og Sjælland er det den her udstrålingståge, der kommer, så der får vi nok mange steder, hvor der er under de 100 meter i sigtbarhed. Det begynder allerede fra først på natten,« forklarer vagthavende ved DMI, Erik Hansen.

»I Jylland får vi et meget stort område med tåge og lave skyer over Nordsøen, som driver ind over i løbet af natten. Her bliver det rigtig udbredt, men måske ikke så tæt som på Sjælland.«

Årsagen til, at tågebankerne nu to nætter i streg lægger sig over Danmark er ganske simpel.

Det skyldes den varmere og mere fugtige luftmasse, der kommer op fra syd, og når den møder landjorden og havet, som fortsat er kold, så kommer tågen.

Når der er tæt tåge, opfordrer politiet også til, at trafikanter tager sig visse forholdsregler.

De lyder som følgende: