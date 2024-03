Særligt to ting kan ende med at præge vejrbilledet denne tirsdag.

Men det afhænger formentlig også en smule af, hvor i landet du bor.

Det er nemlig tåge og dis, der kan ligge sig over landet rundt omkring, forklarer Danmarks Meteorologiske Instituts meteorolog Jesper Rosberg i en vejrkommentar.

Men det er ikke alle steder, tågen eller disen kommer til at hænge lige godt ved.

»I løbet af onsdagen kan solen få noget af tågen til at lette ind over land, fordi den formår at hæve lufttemperaturen og dermed får de små vanddråber til at fordampe igen,« forklarer han.

Omvendt kan det være sværere at få tågen til at forsvinde ved kysterne, da solen kan have svært ved at varme luften nok op der.

»Dermed kan dis og tåge stedvis blive hængende over kystområder, især ved den jyske Vestkyst og omkring Østersøen,« lyder det fra Jesper Rosberg i vejrkommentaren på DMIs hjemmeside.

Derudover kan der ifølge DMI i de østlige egne komme lidt regn af og til først på dagen, før det klarer op flere steder.

I aften og i nat kan der endnu engang komme dis og stedvis tåge ind over os – sammen med regn fra vest.