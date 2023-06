Sne på bilen, hvide veje og blæsende og vinterligt vejr.

Drømmer du om køligere temperaturer, skal du tage til Nuuk i Grønland, hvor befolkningen onsdag morgen er stået op til ovenstående scenario.

Og hører du til de efterhånden mange, der tørster efter regn i stride strømme og kraftige byger, er der også vejrudsigter, der indeholder det. Desværre skal du helt til det sydlige Europa – nærmere bestemt Spanien – for at finde det.

På vore egne breddegrader står den nemlig fortsat på sol, varme og absolut ingen nedbør.

»De næste syv dage får vi hver dag det, vi kalder en meteorologisk sommerdag. Det vil sige, at der bare ét sted i landet skal være 25,1 grader varmt. Og det vil der være flere steder i den kommende uge.«

Det siger vagthavende meteorolog hos DMI, Erik Hansen, på en onsdag morgen, som er begyndt både tåget og skyet især i det jyske.

Det er dog et spørgsmål om tid, før solen brænder igennem, og der igen kommer sol og varme og stort set ingen vind.

»Vejret er meget højtrykspræget lige nu. Til glæde for mange, men også til bekymring for alle dem, der er afhængige af at få vand,« siger Erik Hansen.

Faktisk kan han overhovedet ikke kan se nedbør, så langt prognoserne rækker.

Manglende på vand er ikke kun et problem for landmænd og haveejere.

Tørkeindekset er nu helt oppe på 9,7, og det er tæt på maksimum, forklarer meteorologen.

»Det er værst på Sjælland og Bornholm, men det er meget højt i hele landet.«

»Det er problematisk for grønne vækster og brandfare, og det ser ikke ud til at blive bedre lige med det samme. Det er alvorligt,« lyder det fra den vagthavende meteorolog.