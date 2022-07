Lyt til artiklen

I næste uge kan det godt betale sig at slå et smut forbi stranden med en solcreme i tasken.

For onsdag i uge 29 kan temperaturerne i hele landet snige sig helt op omkring 30 grader, oplyser vagtchef hos DMI, Klaus Larsen, til B.T.

»De første dage i næste uge vil vi flere steder kommer op på en 20-25 grader, og det kulminerer nok onsdag, hvor vi rigtigt mange steder kommer til at ligge på 25 grader eller over. Der er en chance – eller risiko, alt efter hvordan, man har det – for at vi kan komme op på 30 grader,« forklarer vagtchefen.

»Og det bliver forholdsvis vindstille, så det bliver ganske udmærket strandvejr i et par dage.«

De høje temperaturer skyldes, at varmen over Europa i disse dage har kurs mod Danmark, da højtrykket, der har holdt det væk, driver mod øst.

»Derfor kommer vi på vestsiden af højtrykket og får trykket varmen op fra Europa op over landet,« forklarer Klaus Larsen.

Men desværre er de høje temperaturer, der kulminerer onsdag, et tilfælde af stilhed før stormen.

»Det er fugtig luft, der kommer med, så det ender formentligt med brag og en hel del regn og byger natten til torsdag og måske fredag også. Vi overvejer, om der kan være et skybrud i det,« fortæller DMIs vagtchef.

Heldigvis vil skybruddet være hurtigt ovre.

»Derefter vender vi tilbage til vores vante omgivelser – var jeg lige ved at kalde det – med de her omtrent 20 grader.«