I nat ramte stormen Rolf landet, og det er bestemt ikke gået stille for sig.

Flere steder er der målt vindstød af orkanstyrke – og Rolf er ikke færdig med at rasere.

»Der har været vindstød af stormstyrke og stærk storm flere steder. Nogle steder har vindstødene nået orkanstyrke,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Hans Peter Wandler.

Det er der blandt andet målt ved Røsnæs Fyr ved Kalundborg og Thorsminde ved Vesterhavet.

Begge steder har vindhastigheden været oppe på omkring 35 meter i sekundet.

Rolf har bevæget sig op over Danmark fra sydøst og ved 05.30-tiden er stormen nået til nordøstlige del af Nordsøen. Det betyder, at en ny landsdel snart står for skud.

»Nordjyderne må forvente tiltagende vind de kommende timer,« siger Hans Peter Wandler.

»Der kommer til at være kraftige vindstød og rusk, når folk står op og skal på arbejde ved 7-8-tiden,« tilføjer han.

Rolf kommer imidlertid med andet og mere end voldsom blæst.

Især i det jyske er der også faldet en del nedbør, og på bagsiden af stormen vil der komme byger, som lokalt kan være med både hagl og sågar torden.

Til gengæld slipper vi sandsynligvis for stormflod denne gang, fordi stormen bevæger sig så hurtigt over Danmark, som tilfældet er.

DMI har varslet om forhøjet vandstand i Vadehavet på op til tre meter over normale vande, men regner ikke med, at resten af landet bliver ramt.

»Jeg forventer ikke, at det varer ved. Vandstanden er allerede begyndt at falde igen,« siger Hans Peter Wandler om situationen ved Vadehavet.

»Vi holder naturligvis øje med situationen i resten af landet også,« lover han.

På bagsiden af stormen vil det stadig blæse en del. I løbet af dagen er vinden dog aftagende, og til aften vil det ikke føles mere blæsende end normalt på denne årstid.