Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Stormen Otto er på vej – og den kommer til at lamme trafikken især ét sted i landet.

Både togdriften, færgerne og kørsel på broerne og måske endda flyafgange bliver påvirket. Få overblikket her.

Det kommer næppe til at gå stille for sig, når Otto går i land fredag eftermiddag ved 15-tiden. DMI har udsendt et varsel om 'farligt vejr' i særligt det nord- og nordvestjyske og for Norddjurs, hvor DMI i perioden fra klokken 15 til 23 advarer om storm med vindstød af orkanstyrke.

For store dele af det øvrige land er der udsendt et varsel om vindstød af stormstyrke.

Det er især i det nord- og nordvestjyske, at stormen Otto kommer til at påvirke trafikken.

Herunder kan du få et overblik – som vi opdaterer løbende:

Tog:

Banedanmark har aflyst alle afgange på togstrækningerne Aalborg-Frederikshavn og Thisted-Struer fra klokken 15 til 23. I stedet indsættes togbusser.

og fra klokken 15 til 23. I stedet indsættes togbusser. Nordjyske Jernbaner stopper al togdrift fra i eftermiddag. Til DR oplyser administrerende direktør, Martin Sort Mikkelsen, at det sandsynligvis vil ske fra klokken 14, og at togdriften først genoptages lørdag morgen. Tog fra Aalborg med retning nordpå og al kørsel på Hirtshalsbanen og Skagensbanen samt Nordjyske Jernbaners tog syd for Limfjorden aflyses. I stedet indsættes togbusser.

fra i eftermiddag. Til DR oplyser administrerende direktør, Martin Sort Mikkelsen, at det sandsynligvis vil ske fra klokken 14, og at togdriften først genoptages lørdag morgen. Tog fra Aalborg med retning nordpå og al kørsel på Hirtshalsbanen og Skagensbanen samt Nordjyske Jernbaners tog syd for Limfjorden aflyses. I stedet indsættes togbusser. Der vil være færre tog mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn i perioden fra klokken 14 til 23 fredag.

i perioden fra klokken 14 til 23 fredag. Du kan holde dig opdateret på den overordnede trafiksituation hos Nordjyllands Trafikselskab her.

På flere andre jyske strækninger er der aflysninger, mens der vil der være timedrift på andre. DSB og Banedanmark opfordrer dig til at tjekke rejseplanen før afrejse. Du kan finde en oversigt over de aflyste Arriva-tog her.

her. Fra omkring klokken 17 vil der køre færre S-tog. Du kan se, hvilke linjer, der er berørt her.

Linje E og H kører ikke fra klokken 18 , skriver DSB og tilføjer, at S-togene på andre strækninger kommer til at køre med nedsat hastighed med længere rejsetid til følge.

, skriver DSB og tilføjer, at S-togene på andre strækninger kommer til at køre med nedsat hastighed med længere rejsetid til følge. Lokaltog indstiller togdriften på Hornbækbanen, Gribskovbanen, Lille Nord, Nærumbanen, Frederiksværkbanen og Odsherredbanen fra klokken 17. Der bliver ikke indsat Togbusser. Togdriften forventes genoptaget lørdag klokken 11. På Lokaltogs øvrige lokalbaner køres med nedsat hastighed fredag aften og lørdag morgen.

Færger:

DFDS har aflyst Oslofærgens afgange til og fra Frederikshavn fredag. Færgerne sejler i stedet til og fra København. DFDS oplyser til TV 2 Nord, at passagererne tilbydes afgang til/fra København og kompenseres med kilometerpenge eller bus til/fra Frederikshavn.

afgange til og fra Frederikshavn fredag. Færgerne sejler i stedet til og fra København. DFDS oplyser til TV 2 Nord, at passagererne tilbydes afgang til/fra København og kompenseres med kilometerpenge eller bus til/fra Frederikshavn. Ærøfærgen har aflyst afgangene fra Søby klokken 14.15 og kl. 17.05, afgangene fra Fynshav klokken 15.30 og klokken 18.20, afgangen fra Ærøskøbing klokken 20.35 og afgangen fra Svendborg klokken 20.05.

har aflyst afgangene fra Søby klokken 14.15 og kl. 17.05, afgangene fra Fynshav klokken 15.30 og klokken 18.20, afgangen fra Ærøskøbing klokken 20.35 og afgangen fra Svendborg klokken 20.05. Læsøfærgen oplyser på Facebook, at afgangene fra Læsø klokken 15.00 og 18.40 og afgangene fra Frederikshavn klokken 16.50 og 20.30 er aflyst.

oplyser på Facebook, at afgangene fra Læsø klokken 15.00 og 18.40 og afgangene fra Frederikshavn klokken 16.50 og 20.30 er aflyst. Stena Line har også aflyst flere færger. Det gælder afgangene mellem Göteborg og Frederikshavn klokken 15.45 og 18.25 og fra Frederikshavn til Göteborg klokken 19.45 og 22.35. Mellem Grenaa og Halmstad er afgangen fra Grenaa klokken 14.10 og afgangen fra Halmstad klokken 20 aflyst.

har også aflyst flere færger. Det gælder afgangene mellem Göteborg og Frederikshavn klokken 15.45 og 18.25 og fra Frederikshavn til Göteborg klokken 19.45 og 22.35. Mellem Grenaa og Halmstad er afgangen fra Grenaa klokken 14.10 og afgangen fra Halmstad klokken 20 aflyst. Colorline har ændret afgangstidspunktet for flere afgange mellem Danmark og Norge. Andre afgange er blevet aflyst. Du kan finde mere information på Colorlines norske hjemmeside.

har ændret afgangstidspunktet for flere afgange mellem Danmark og Norge. Andre afgange er blevet aflyst. Du kan finde mere information på Colorlines norske hjemmeside. Samsø Rederi har aflyst flere færgeafgange mellem Samsø og Hou samt Samsø og Aarhus. Det oplyser rederiet på Facebook.

har aflyst flere færgeafgange mellem Samsø og Hou samt Samsø og Aarhus. Det oplyser rederiet på Facebook. Ø-færgen mellem Faaborg, Lyø og Averkakø har aflyst afgangen fra Faaborg klokken 20.

mellem Faaborg, Lyø og Averkakø har aflyst afgangen fra Faaborg klokken 20. Endelig er alle afgange med Alslinjen aflyst alle afgange resten af fredagen.

Broer:

I løbet af fredagen vil trafikken på flere broer med al sandsynlighed blive påvirket af stormen. Der er risiko for, at kørsel med vindfølsomme køretøjer frarådes eller endda forbydes. Du kan holde dig opdateret på Vejdirektoratets trafikkort.

Fly:

Foreløbig er ingen afgange fra Aalborg Lufthavn påvirket af stormvarslet. Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen oplyser til TV 2, at man holder vågent øje med situationen.

Stormen Otto ventes at kulminere fredag aften klokken 18, og DMI forventer, at vinden aftager natten til lørdag.