Søm havemøblerne fast og sæt traileren i garagen. Stormen Knud har ramt den jyske vestkyst. men vi har ikke set det værste endnu.

»Det er den yderste nordlige del af Danmark der rammes nu, og der måles hård til stormende kuling,« siger Lars Henriksen, vagthavende meteorolog ved DMI.

Selvom stormen ikke har ramt med fuld styrke endnu, så kan der stadig opstå kraftige vindstød i Nord- Nordvestjylland, hvor vindstødene kan ramme orkanstyrke.

»Der ligger lige nu et kraftigt vindfelt ude i Nordsøen, hvor nogle aflæsninger har meldt om vindstød op mod orkanstyrke, men det er først senere at stormen rigtig rammer,« siger Lars Henriksen.

Foto: DMI

På DMI's hjemmeside kan man lige nu se varslinger om farligt vejr i det nordvestlige Jylland, og man forventer storm med 25-28 m/s fra sydvest med vindstød af orkanstyrke 33-35 m/s.

Vindstød af orkanstyrke medfører, at tagsten blæser ned, store grene knækker og træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger.

Der er desuden stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik, hvis vinde med orkanstyrke rammer disse områder.

Ned langs Vestkysten blæser det også kraftigt med hård til stormende kuling og vindstød af stormstyrke med ca. 25 m/s. I resten af landet vil det være blæsende med kraftige vindstød.