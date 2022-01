DMI opjusterer stormvarsel, så stormen Malik ser nu også ud til at ramme Aarhus.

Aarhusianerne har allerede fået en forsmag på, hvad der venter dem, når stormen Malik lørdag fra 15.00 rammer med hæsblæsende fart.

Torsdag fik Østjyllands Politi nemlig flere anmeldelser om træer, der væltede i de kraftige vindstød i Aarhus og nabokommunerne.

I flere tilfælde var træerne faldet ned på vejen og spærrede for trafikken. Ingen kom dog umiddelbart til skade i den forbindelse, og træerne på vejen blev fjernet af Falck.

Herunder er en oversigt over de steder, hvor der kom anmeldelser om væltede træer.

• Tandrupvej i Harlev

• Bavnehøjvej i Hadsten

• Dyrhøjvej i Sivested

• Rathlousgade i Odder

• Oddervej i Aarhus

• Ødumvej i Hadsten

• Hammelvej i Værum

• Sandmarkvej i Mørke

Og snart går det altså løs igen.

I den opjusterede stormvarsel fra DMI, lægger Malik nemlig også vejen forbi Aarhus og Østjylland.

I stormvarsel lyder det, at DMI forventer vindstød af stormstyrke med 25-28 meter i sekundet.

DMI skriver desuden, at vindstød af orkanstyrke kan medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Samtidig er der stor risiko for, at broer må lukkes for trafik.

Malik forventes at være blæst væk 09.00 søndag.

Så Aarhusianere og andre – hold på hat og briller lørdag og søndag!