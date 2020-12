25. Det er det kritiske tal for bilister, der skal krydse Storebælt denne søndag.

For kommer det til at blæse mere end 25 meter i sekundet hen over broen, bliver der øjeblikkeligt lukket for al trafik.

»Lige nu ligger den én meter i sekundet lavere, så vi holder lige skindet på næsen, og det vil sige, at vi stadigvæk kan holde åbent. Det gør vi, af hensyn til alle dem, der kører,« siger Lene Gebauer Thomsen, der er kommunikationschef hos Sund & Bælt.

Allerede lørdag udsendte selskabet et varsel om, at Storebæltsbroen kunne blive lukket mellem kl. 7 og 17 søndag på grund af den kraftige blæst, der har ramt hele Danmark. Samme melding blev gentaget kl. 5 her til morgen – men siden har der ikke været nyt fra Sund & Bælt til de gispende bilister.

»Det er jo sådan med prognoser, at det er DMIs bedste bud. DMI har varslet op mod 26 meter i sekundet, og hvis det kommer til at ske, skal vi jo lukke, så varslet holder vi fast ved. Lige nu ligger vi og balancerer på grænsen, og der er stadig risiko for, at vinden svinger over de 25 meter i sekundet, men om det sker om en halvt time eller om en time eller slet ikke – det er ikke til at vide,« siger siger Lene Gebauer Thomsen:

»Men vi giver øjeblikkelig besked, hvis det sker.«

Trafikken over Storebæltsbroen er dog allerede påvirket søndag. Sund og Bælt fraråder eksempelvis kørsel med vindfølsomme køretøjer, mens der er i tidsrummet fra kl. 7-19 være en hastighedsbegræsning på 50 km/t hen over broen.

