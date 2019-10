Trekantsområdet er fredag aften ramt af oversvømmelser efter voldsom regn i løbet af dagen.

Det skaber trafikale udfordringer.

»Problemet er, at vandet kan være svært at se i mørket, og derfor opfordrer vi trafikanterne til at køre med stor forsigtighed,« siger operationschef ved Trekantsområdets Brandvæsen, Casper Christensen, til Vejle Amts Folkeblad.

Især i Vejle og Kolding er der problemer med store vandmængder, men også Fredericia er ramt.

Smedebakken i Vonsild ved Kokding står under vand efter heftig regnvejr. Foto: Elo Christoffersen/Byrd Vis mere Smedebakken i Vonsild ved Kokding står under vand efter heftig regnvejr. Foto: Elo Christoffersen/Byrd

Flere huse er også ramt, fortæller Casper Christensen til TV Syd.

Beboerne i Vejle Midtby kan hente sandsække i en container ved Ågade på grund af risikoen for oversvømmelser.

Der erogså indsat udstyr ved slusen for at pumpe vand væk og dermed sænke vandstanden i indre by.

Også længere sydpå har den megen nedbør skabt trafikale udfordringer.

Skulle du have overset det, kan vi oplyse, at det har givet den del regn i hele kredsen. Det betyder bla. at rabatterne er bløde. Hold

derfor din bil på kørebanen, så du ikke ender som denne lastvogn syd for Haderslev. Vagtchefen. #politidk pic.twitter.com/bN4DkP2jIi — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) October 11, 2019

Har du billeder af oversvømmelserne eller er dit hus blevet ramt? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Niels Pedersen på niep@bt.dk.

I både Vejle Å, Højen Å og Grejs Å er vandstanden høj.

Siden man begyndte at måle vandstanden i Grejs Å i 2013 er der kun tre gange målt højere vandstand, end der er netop nu.

I Kolding er Klimaberedskabet tilkaldt for at få situationen vurderet.