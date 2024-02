Der er 'ret store' mængder nedbør på vej til os.

Men hvor nedbøren mandag primært står til at falde som regn, så ser det en smule anderledes ud, når vi kigger lidt længere frem i tiden.

Der ser det nemlig ud til at kunne blive med vinterligt islæt.

Sådan lyder det i en vejrkommentar fra meteorolog Erik Hansen på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Den nedbør, der rammer os i dag, skyldes en frontzone, som bevæger sig ind over os i løbet af dagen.

Den forventes samtidig at kunne blive liggende over os frem til tirsdag aften.

»Nedbøren starter i første omgang som regn, men kan fra mandag aften lokalt gå over i slud eller tøsne i den nordlige og østlige del af landet,« forklarer Erik Hansen.

For det meste af landet gælder det, at regnen først forventes at ophøre igen i løbet af tirsdagen.

Kigger man længere frem i vejrprognoserne, ser der ud til at vente os et par dage med koldere luft, ligesom der kan være byger med 'vinterligt islæt', som meteorologen beskriver det i vejrkommentaren.

Særligt sidst på ugen.

»Fredag og lørdag ventes et større nedbørområde med sne, slud eller regn at bevæge sig op over landet fra sydvest,« forklarer Erik Hansen.