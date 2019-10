Store mængder regn i aften- og nattetimerne skabte oversvømmelser i den sydlige del af Danmark, og der er mere på vej.

Mandag morgen er Syd- og Sønderjyllands Politi ude med en advarsel til bilisterne om vand på vejene, der har forårsaget flere færdselsuheld, ligesom Beredskabsstyrelsen - ligeledes i Sydjylland - blev kaldt ud for at redde over 100 får, som blev fanget af den stigende vandstand på en mark.

Også Fyn og Sjælland blev ramt af store mængder regn, der skabte flere oversvømmelser.

P4 Trafik melder f.eks. om, at Rute 329, Åvej under tunnelen, ikke er mulig at passere på grund af 60-70 centimeter vand.

Vagtchef ved DMI, Mette Wagner, fortæller, at det er hele den sydlige del af Danmark, der i aften og nattetimerne søndag blev ramt af store mængder regn.

Med den sydlige del af Danmark menes Jylland op til Aarhus samt Fyn og Sjælland.

»Der er stedvist kommet 20-30 mm. regn, men vi har endnu ikke analyseret, om der har været tale om skybrud,« siger Mette Wagner og fortsætter:

»Det er dog sikkert og vist, at der er faldet en hel del nedbør, og at vi i går (søndag, red.) udsendte skybrudsvarsel.«

Mandag og tirsdag er nedbøren relativt begrænset, men onsdag siger prognosen, at der igen vil falde en del regn.

»Efter blæsevejret har passeret her i morgentimerne, vil vi få en del mængde sol, og tirsdag ser det også ud til, at det holder tørt på nær i Nordjylland, der kan risikere regn,« siger Mette Wagner og fortsætter:

»Onsdag kommer der et nyt regnvejr ind over os, og det kan meget vel give en del mængde nedbør, men prognosen er på nuværende tidspunkt usikker i forhold til, hvor meget vi kan forvente os.«

De svingende prognoser viser, at vi kan risikere i omegnen af 10-20 millimeter regn onsdag, men som nævnt varierer prognosen for nedbørsmængden stadig.