En kæmpe ildkugle lyste himlen op over Nordtyskland torsdag eftermiddag.

Beregninger viser, at det var en kæmpe meteor - og at resterne kan være faldet ned over Sønderjylland. Det kan blive startskuddet til en sand guldjagt her i Danmark.

For selv bittesmå rester af en meteor - som kaldes meteoritter - kan indbringe en mindre formue.

Ildkuglen kunne både ses og høres over store dele af Nordvesteuropa i torsdags klokken 14.50. Hele 574 personer kontaktede den internationale meteororganisation IMO efter at have spottet den på himlen, selvom den kun var synlig i få sekunder, skriver TV 2. Den blev blandt andet indrapporteret af borgere i Slagelse, Kirke Hyllinge, Nexø, Vejle og Sorø.

IMO's beregninger viser, at der var tale om en kæmpestor meteor.

Det amerikanske rumfartsagentur Nasa, som også registrerede ildkuglen, har regnet sig frem til, at meteoren havde en energi svarende til 480 tons TNT. Ifølge IMO svarer det til, at meteoren havde en diameter på to meter og vejede 12 tons, da den ramte Jordens atmosfære med over 66.000 km/t.

Meteoren brændte op eller eksploderede i 42 kilometers højde over den sønderjyske by Rens lige nord for den dansk-tyske grænse - og det er en interessant oplysning for lykkejægerne.

Ifølge den internationale meteororganisation IMO's beregninger, eksploderede meteoren i 42 kilometers højde over den sønderjyske by Rens mellem Padborg og Tønder. Foto: IMO

Holder IMO's beregninger stik betyder det nemlig, at der kan ligge adskillige meteoritter spredt over et større område i det sydligste Sønderjylland, som blot venter på at blive fundet.

Og det kan være særdeles indbringende at finde en meteorit.

For Statens Naturhistoriske Museum udbetaler en klækkelig dusør for fund af naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi via den såkaldte danekræ-ordning, der skal sikre at meteoritter bliver bevaret som en national naturarv. En funden meteorit skal ifølge loven indleveres til staten.

Findelønnen ligger typisk på et sted mellem 500 og 5.000 kroner - per gram meteorit.

I februar 2016 fandt 15 personer stykker af den såkaldte Ejby-meteorit, som var faldet ned over Danmark.

De fik til sammen over to millioner kroner i findeløn for de næsten ni kilo der blev indleveret fra danmarkshistoriens hidtil største meteoritfald.

Dusøren blev fordelt efter, hvor mange gram hver person indleverede til museet.

Henning Haack, lektor ved ved Statens Naturhistoriske Museum og ansvarlig for statens meteroitsamling, viser et stykke af meteoritten fra Ejby. (Foto: Emil Hougaard/Scanpix 2016) Foto: Emil Hougaard

Ifølge IMO's beregninger ramte den nye meteor Jordens atmosfære lige nord for Bremerhaven og bevægede sig mod nordøst, før den eksploderede over Rens nær grænseovergangen ved Pebersmark mellem Padborg og Tønder.

Flere tyskere har allerede været på meteoritjagt, så du må hellere skynde dig, hvis du drømmer om at gøre et fund, der kan være guld værd.

Meteoritter er helt sorte på ydersiden, fordi de er smeltet på vejen gennem Jordens atmosfære.

Det vides dog endnu ikke med sikkerhed, om der ligger meteoritter i Sønderjylland.