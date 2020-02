Byleddet/Søskovvej, der er kendt som en del af ’Aarhus’ tredje ringvej’ er netop blevet lukket. Det skyldes store mængder vand på vejen, og det bliver kun værre.

De massive mængder regn, der er faldet den seneste tid, skaber lige nu store problemer for trafikanter i Aarhus.

Fredag eftermiddag er Byleddet/Søskovvej, der forbinder Brabrand med Stavtrup og ligger mellem Årslev Engsø og Brabrand Sø, netop blevet lukket.

Vejen er meget trafikeret, og den er af lokale kendt som ’Aarhus’ tredje ringvej’.

Derfor kommer lukningen til at påvirke mange mennesker i Aarhus området.

»Vi har valgt at lukke den trafikerede vej nu, fordi der ligger 15 centimeter vand på vejen, og det er stigende. Vejen har ikke godt af, at der bliver kørt på den, når der er så meget vand,« siger Hans Rasksen, der er tilsynsførende formand hos Trafik og Veje i Aarhus Kommune til TV2 Østjylland.

Det er ikke kun på den trafikerede vej mellem Brabrand og Stavtrup, at de massive mængder vand skaber problemer.

Også Brabrandstien på den nordlige del af Brabrandsøen er hårdt ramt af de massive mængder regn, der er faldet.

»Der er stort set oversvømmet, så der bliver totalt lukket. Man kan ikke komme udenom uden at skulle svømme. Vi har sat cirka 100 advarselsskilte op, og vi er simpelthen ved at løbe tør for dem,« siger Hans Rasksen.

Også på Holmbækvej mellem Ormslev Stationsby og Skibby ligger der lige nu ti centimeter vand. Denne vej er også netop blevet lukket.

»Eftersom de lover mere regn i de kommende dage, har vi også valgt at lukke Holmbækvej i dag,« siger Hans Rasksen til TV2 Østjylland.

Ifølge Hans Rasksen har man kun lukket den trafikerede vej Byleddet/Søskovvej tre til fire gange i løbet af de seneste 30 år.

»Det er første gang, at det udelukkende er på grund af regn. Der har tidligere været tilfælde med sne, der er smeltet hurtigt, men dét, at det alene skyldes regn, er ikke sket før,« siger den tilsynsførende formand hos Trafik og Veje i Aarhus Kommune.