Store orange lastbiler med Beredskabsstyrelsens blå logo på siden er parkeret ved specialplejecenteret NæsbyHus i Odense.

Det er forberedelser til weekendens varsler om storm og forhøjet vandstand, der er årsag til, at beredskabet er til stede ved plejecenteret.

»Vi er i gang med at lægge 150 meter watertubes ud. Det er sådan en pølse med vand, der holder vandet ude,« forklarer stabschef i Beredskabsstyrelsen, Michael Porsgaard.

Beredskabsstyrelsen assisterer de kommunale beredskaber, når der eksempelvis bliver varslet om farlige vejrsituationer.

I tilfældet fra plejecenteret i Odense skyldes det, at der er varslet forhøjet vandstand to gange på få dage.

»Vandstanden topper simpelthen to gange indenfor kort tid,« siger stabschef Michael Porsgaard.

Den ene gang var tidligere fredag eftermiddag og næste gang er ved midnatstid mellem søndag og mandag.

For år tilbage kom vandet ind på plejecenteret NæsbyHus under en stormflod. Flere lejligheder på stedet var berørt og beboere skulle genhuses. Det er den situation, man gerne vil undgå i forbindelse med weekendens varslede uvejr.

»Vi regner ikke med, at vandstanden bliver så høj, at det bliver et problem, men vi forbereder os selvfølgelig på, at hvis der kommer en situation, så er vi klar,« fortæller Christian Marcussen, kommunikationschef, Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.