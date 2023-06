Der er sket en stærk stigning i antallet af danskere, der er blevet smittet med listeria.

Helt konkret var listeria årsagen til 86 sygdomstilfælde i 2022, og det er en markant stigning i forhold til sidste år med 62 registrerede tilfælde og til 2020 med 43 tilfælde.

Det viser den årlige rapport fra DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen i fællesskab om forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Ifølge epidemiolog Luise Müller fra Statens Serum Institut kan det give hjernehindebetændelse og blodforgiftning at være smittet med liseria.

»Listeria er én af de fødevarebårne bakterier, vi er særligt opmærksomme på, da den kan medføre en alvorlig infektion med blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos i forvejen svækkede personer og gravide. I 2022 fandt vi smittekilden til to store udbrud,« siger hun.

Det er rullepølse og fiskefrikadeller, der er blev identificeret som årsag til to af årets udbrud med listeria.

»Alle udbrud er gennemgået med henblik på at finde genetisk match. Vi kan derfor med stor sikkerhed sige, at opsporingen viste, at to af udbruddene skyldtes henholdsvis inficerede fiskefrikadeller og rullepølse,« siger forskningsgruppeleder og seniorforsker Marianne Sandberg fra DTU Fødevareinstituttet.

Listeria er en særdeles vanskelig bakterie at få bugt med

Derfor har Fødevarestyrelsen søsat en række nye tiltag.

»Fødevarestyrelsen har blandt andet indført yderligere tilsyn og prøveudtagning hos virksomheder, der har fået tilbagekaldt produkter med indhold af listeria. I forbindelse med efterforskning af sygdomsudbrud inviterer vi berørte virksomheder til en dialog, hvor der udveksles data og andre informationer,« fortæller sektionsleder Annette Perge fra Fødevarestyrelsen.