Tager man et kig ud af vinduet her til morgen, er det flere steder til et noget vinterligt billede. På godt og ondt.

Men i weekenden og i næste uge kan noget ændre sig.

Det oplyser meteorolog Anja Bodholdt i en vejropdatering på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

Før vi kommer dertil, skal vi dog lige igennem en fredag morgen, der i de østlige egen starter med regn, slud eller tøsne.

I de nordlige egne af Jylland og i den nordligste del af Sjælland har der hen over natten faldet sne hen over natten, men fordi temperaturen er stigende, holder sneen nok ikke ved særligt længe.

»Ellers venter endnu en blæsende dag,« lyder det fra Anja Bodholdt i vejropdateringen.

Fra vest og nordvest vil der blæse en frisk vind til kuling, mens der ved de nordvendte kyster kan være vindstød af stormstyrke.

Det bringer os frem til weekenden, hvor vejret lørdag bliver 'noget roligere'.

»Især i de østlige egne vil man ovenikøbet få glæde af solen, og i hele landet holder det tørt. Der venter altså en dag, hvor en tur i skoven eller anden udendørs aktivitet vil være en oplagt mulighed,« forklarer meteorologen.

Sent lørdag aften og søndag morgen kan der dog komme endnu en omgang blæst og blandet nedbør, før et højtryk ser ud til at bygge sig op over det sydlige Storbritannien i begyndelsen af næste uge.

Og det kan betyde godt nyt:

»Højtrykket ser på nuværende tidspunkt ud til at holde en nogenlunde stationær position, og det vil derved holde fronter med regn og blæst væk fra Danmark i den kommende uge. Skyerne vil dog stadig være at finde på himlen,« skriver Anja Bodholdt i vejropdateringen.