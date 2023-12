Det ser sort ud, når det kommer til muligheden for at få en hvid jul i Danmark i år.

Det skriver TV 2 Vejret, der dagligt i december kører med et hvidjulsbarometer.

Mandag står barometeret på 10 procent.

'Der er stukket en kæp i hjulet i forhold til håbet om den hvide jul. For det første har prognoserne næsten ikke noget snedække tilbage juleaftensdag. Derudover ser kuldefrembruddet langtfra ud til at blive så massivt, som tidligere prognoser ellers indikerede.'

Der er ikke de store udsigter til at få sig en kælketur i Danmark denne jul. Foto: Emil Agerskov/Ritzau Scanpix Vis mere Der er ikke de store udsigter til at få sig en kælketur i Danmark denne jul. Foto: Emil Agerskov/Ritzau Scanpix

Og det passer meget godt med, hvad Steen Hermansen, der er langtidsmeteorolog hos DMI. har skrevet i sin prognose for december og starten af januar.

»Alt i alt ser vejret ud til at blive præget af ustadigt og mildt vejr med regn og blæst, afbrudt af korte perioder med lidt koldere vejr, solstrejf og mest tørt vejr,« skriver han, men tilføjer så:

»Indimellem kan der også falde byger, der lokalt kan være med hvidt i.«

Når det kommer til selve juleugen, understreger meteorologen, at den præcise udvikling af vejret er temmelig usikker.

På nuværende tidspunkt ser det imidlertid mest ud til at blive en jul med vestenvind, regn og blæst – afbrudt af korte perioder med mere tørt, solrigt vejr og lidt køligere temperaturer.

Men hele håbet om hvid jul er ikke slukket hos DMI:

»Vi ligger dog fortsat på grænsen mellem vinterlig kold luft mod nord og lunere luft fra vest, så det er bestemt ikke udelukket, at der på front- grænserne mellem de to luftmasser kan blive dannet sne.«

Hvid jul kræver, at 90 procent af landet har mindst 0,5 centimeter sne liggende om eftermiddagen på juleaftensdag.

Noget, som derimod er næsten sikkert, er, at 2023 står til at blive det vådeste år nogensinde målt i Danmark.

På X skriver DMI, at der nu kun mangler 10 millimeter for at nå negativrekorden fra 2019, der var på 905,3 millimeter.