Hvis du er en af dem, der har brugt de seneste dage på at nyde det solrige og lune forårsvejr, og måske tror, at det blot er en forsmag på, hvad der er i vente, så kan du godt tro om igen.

Der er nemlig ikke udsigt til vejr, der smager af sommer igen lige foreløbigt.

Faktisk skal vi helt frem til slutningen af maj, før prognoserne peger på sol og varme.

Danskerne har ellers været begunstiget af solrigt vejr de seneste dage, hvor temperaturen har været oppe i underkanten af 20 grader. Men allerede onsdag fejer en koldfront varmen væk, og den vender altså ikke tilbage i den kommende tid.

Strandene bliver næppe noget stort samlingspunkt for danskerne den kommende tid. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Strandene bliver næppe noget stort samlingspunkt for danskerne den kommende tid. Foto: Niels Christian Vilmann

Således lyder det, at prognoserne peger på en kølig og mere ustadig afslutning på april måned. Den første halvdel af maj ser ud at blive lidt køligere end normalt og i perioder med noget ustadigt vejr, men der vil også være mulighed for mindre højtryksrygge med nogen sol og kortvarigt lunere vejr.

I næste uge vil kold luft fra nord sørge for beskedne temperaturer på 6 til 12 grader. Det vil primært holde tørt, men der kan komme byger. Nattefrost slipper vi heller ikke for.

I starten af maj ændrer billedet sig ikke væsentligt. Det kølige vejr fortsætter med temperaturer, der holder sig på mellem 10 og 15 grader. Herudover vil skyer og perioder med regn dominere, selvom kortere perioder med pænere vejr ikke kan udelukkes.

Anden uge af maj er heller ikke opløftende læsning. Højtryk holder sig et stykke fra Danmark, og det giver vestlige vinde frit spil, som bringer beherskede temperaturer, typisk syv til 12 grader, og regn og skyer med sig. Mod slutningen af ugen kan højtryk dog nærme sig Skandinavien, og det giver mere stabilt vejr med temperaturer, som er mere normale for årstiden.

DMI smækker dog ikke med døren, men runder månedsprognosen af med et håb om bedre vejr. For anden halvdel af maj er prognoserne ganske vist ret usikre, men der en tendens til mere sol og varmere vejr. Her kan vi nå op omkring 20 eller måske 25 grader.

Indtil da skal man dog huske overtøjet, og måske paraplyen, når man skal ud af døren.