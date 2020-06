Mandag og tirsdag topper ugens sommervejr med høj sol og stort set ingen vind. Men det vender. Fra onsdag og frem kan vi i denne omgang vinke farvel til strandvejret.

Hele mandag og tirsdag vil vejret kunne kategoriseres som dansk sommervejr i stort set hele Danmark. Det betyder, at temperaturen er 25 grader eller derover. Det oplyser DMI.

»Vejret har i dag, mandag, været mellem 21 og 25 grader i Danmark. Nogle steder over 25 grader. Det bliver det samme i morgen, tirsdag. Vi måler jo temperaturen i skyggen, så i solen bliver det utroligt varmt,« oplyser Trine Pedersen, vagthavende ved DMI.

Grunden til, at temperaturen måske føles højere, er, at der mandag og tirsdag næsten ingen vind kommer.

Men så slutter de glade sommerdage uden regn også. Onsdag kan vi nemlig se frem til et mere ustabilt vejr med byger ind over landet, dog stadig med sol hist og her.

Her er det særligt Jylland, der bliver ramt af regn - måske endda også torden.

Torsdag får hele landet dog en ordentlig tur af regnvejret.

»Torsdag får vi en ordentlig plasker. Det kan godt gå hen og blive en gedigen skyller hele torsdagen,« fortæller Trine Pedersen.

Regnvejret skyldes et lavtryk, der spreder sig over den vestlige del af Europa. Og sådan fortsætter det også fredag og hele weekenden.

»Fredag og weekenden bliver det enten regnvejr eller byger. Men det er hele weekenden. Det er slut med det danske sommervejr for denne omgang,« fortæller Trine Pedersen, vagthavende fra DMI.