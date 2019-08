I weekenden kommer solen frem og varmer gevaldigt i store dele af Danmark.

Ugen starter ud med byger og blæst, men den slutter med sol og varme, forklarer vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til B.T.

»Det er ikke så dårligt for slutningen af august. Der er gode chancer for varme i hele landet, fordi vi får et højtryk, der holder det dårlige vejr væk,« siger Martin Lindberg.

Det sommerlige vejr rammer højst sandsynligt landet allerede fredag, hvor vi varmer lidt op med temperaturer på omkring 18-23 grader, før vi får endnu højere temperaturer.

Lørdagens prognoser forudsiger en varme på mellem 20-25 grader, lokalt måske over 25-26 grader i de sydlige dele af landet.

Lørdag kan sønderjyder, folk i den sydlige del af Fyn og Sjælland altså godt finde solbrillerne frem, mens der søndag og mandag er solchancer for hele landet.

Søndag er der endnu større chancer for godt vejr. Her kommer temperaturmålerne til at runde mindst 22 grader i stort set hele landet.

»Vi kan få temperaturer på op til 26 grader i store dele af landet. Kun ved kysterne med pålandsvind får vi lidt lavere temperaturer,« siger han.

Mandag er der igen gode chancer for godt vejr med en del eller nogen sol.

»Mandag kan blive mindst lige så varm som søndag. Her er der rigtig gode chancer for varme med omkring 25 grader i hele landet,« siger Martin Lindberg.

Dog igen med undtagelse fra kysterne med pålandsvind, hvor temperaturen bliver omkring 19 grader.

Årsagen til vejrskiftet er, at vi i flere uger har haft et lavtryk over os. Nu er der så højtryk på vej over Danmark, der vipper de tunge skyer med regnen af banen.