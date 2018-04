Regulært sommervejr er måske på vej til Danmark. Torsdag bliver den varmeste dag i denne uge, hvor temperaturerne måske når 25 grader.

Ikke siden 2007 har det været så varmt i april måned, som det ser ud til at blive på torsdag. Det fortæller vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Thor Hartz.

»Det bliver en flot dag torsdag og en del sol med temperaturer på mellem 18-23 grader. I Sønderjylland kan vi måske nærme os de 25 grader,« siger han.

Når termometret de 25 grader, betyder det, at vi får en decideret sommerdag. Den tidligste officielle sommerdag i dansk vejrhistorie var d. 17. april 1964, hvor man kunne måle 25,2 grader.

Varmefronten, der strømmer ind over Danmark, rammer landet allerede onsdag. Fra morgenstunden vil det dog nogle steder være en lidt tåget morgen med havgus, særligt ved kysterne, hvor det også vil være køligere end inde i landet. Temperaturerne vil ligge på mellem 15-20 grader.

Torsdag vil det fortsat være køligt langs kysterne. Trænger man til en dukkert, skal man være klar på et koldt gys – badevandet er nemlig kun mellem 4-8 grader, beretter den vagthavende.

De høje temperaturer fortsætter fredag, hvor meteorologerne forventer temperaturer på mellem 17-22 grader.

»Det ser ud til, at det bliver varmest i de østlige egne,« siger Thor Hartz.

Han kan ikke love, at vejret holder til weekenden, hvor flere formentlig har tid til at nyde foråret.

»Lørdag får vi et omslag i vejret. En svag koldfront skal passere landet, så jeg forventer, at temperaturerne tager et dyk og bliver et sted mellem 10-15 grader. Og så bliver det lidt mere blæsende lørdag,« siger han.