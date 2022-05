Sol, sommervarme og 25 grader? Eller tordenbyger og skybrudsagtigt nedbør?

Tja … det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om enten eller, men et både og.

Torsdag bliver nemlig en dag med vejr for næsten enhver smag.

For ikke nok med, at der bliver stor forskel på temperaturerne rundt omkring i landet:

I løbet af dagen kommer vejrguderne også til at vise forskellige sider af sig selv.

»Vi får en koldfront ind, som især rammer den centrale og nordlige del af Jylland og holder temperaturerne omkring de 20 grader her. Det er også her, de får flest byger.«

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Klaus Larsen, som til gengæld lover sommerdags-agtige temperaturer i resten af landet.

»Der er varm luft på forsiden af koldfronten, som giver resten af landet omkring 25 grader. Flere steder vil vi også passere 25 grader og få en meteorologisk sommerdag,« tilføjer han.

Varme sommeragtige temperaturer men også kraftige tordenbyger. Torsdag bliver med lidt af det hele. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Varme sommeragtige temperaturer men også kraftige tordenbyger. Torsdag bliver med lidt af det hele. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

Men medmindre du befinder dig på solskinsøen Bornholm, må du regne med at få en byge eller to i løbet af dagen.

Der bliver dog stor forskel på, hvor meget nedbør, der falder, understreger Klaus Larsen.

»I dagtimerne bliver det nok mest den nordlige del af landet, der må holde for, mens resten af landet tager fat på bygerne ud på aftenen,« siger han.

Han tilføjer dog, at udsigterne ikke giver anledning til skybrudsvarsler, men at man sagtens kan blive våd, hvis man er uheldig at blive fanget i en tordenbyge..

Som du sikkert allerede har fornemmet, så bliver der stor forskel på vejret alt efter, hvor i landet du befinder dig denne torsdag.

Et hurtigt kig på de fire største byer viser også en klar forskel.

Aalborg

»Aalborg bliver nok her, hvor de får mest regn til gaderne,« siger Klaus Larsen, som forudser op til omkring 10 millimeters nedbør til den nordjyske hovedstad.

Temperaturerne bliver også beskedne og kommer til at ligge lige under 20 grader.

Aarhus

Også i Smilets By må man forvente »en del« regn og torden i løbet af dagen og nok en grad varmere end i Aalborg.

Odense

I det fynske får de lidt mere sol først på dagen, inden det bliver temmelig skyet.

»I Odense får de solskin lidt længere, og det hiver også den varme luft med. Omkring 23 grader og ikke den store vind.«

København

I Hovedstaden skal man lidt længere ud på dagen, før bygerne kommer, lyder meldingen fra DMI.

»Ud på eftermiddagen bliver solen mere sløret, og man får en grad eller to mere end i Odense,« siger Klaus Larsen.

Det vil sige omkring 24–25 grader, men altså udsigt til byger ud på eftermiddagen.