I den kommende uge bliver sommerferien for alvor skudt i gang for mange danske børnefamilier.

Det betyder udflugter til Legoland, ture til stranden og skovture i skoven.

Og når man skal være udenfor melder det store spørgsmål sig: Skal vi huske solcreme eller en paraply?

Hos Danmarks Meteorologiske Institut anbefaler man at pakke begge dele for en sikkerheds skyld.

»Der vil være stabile temperaturer, der vil ligge omkring de 20-25 grader,« siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende metrolog ved DMI.

Selvom et par fronter vil passere i weekenden, hvilket betyder risiko for enkelte byger og torden, så er der god grund til optimisme for den kommende uge, mener Bolette Brødsgaard.

»Vejret vil være mest klart om aftenen og formiddagen med sol, og så kan der komme skyer midt på dagen med muligheder for byger. Det gælder dog ikke alle dage,« siger hun og fortsætter.

»Det er et godt og lovende sommerferievejr, fordi det er ikke for varmt og indbyder til dejlige aftener på altanen eller terrassen.«

Prognosen gælder for hele det danske sommerland, og særligt i de fire storbyer kan man forvente temperature i den høje ende af skalaen.

»Byerne ligger lidt væk fra vestenvinden, og derfor kan temperaturerne komme op på 23-25 grader mange af dagene,« slutter Bolette Brødsgaard.