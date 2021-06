Tirsdag har vi ramt årets første sommermåned, men selvom maj sluttede med sol og skoldede skuldre, går der et godt stykke tid, før badevandet rammer behagelige 18-20 grader.

Det fortæller DMI til B.T. Lige nu ligger badevandstemperaturen i almindelig svømmedybde på 10-13 grader de fleste steder, siger meteorolog Hans Ole Wanner.

DMIs kort over havtemperaturer viser ellers, at der ved Udbyhøj ved Randers Fjord er målt hele 21,3 grader mandag aften, og flere andre steder er der målt 16-19 grader, men det skal man tage med et gran (hav) salt.

»Målingerne er foretaget ganske tæt på stranden på lavt vand. Det er ikke temperaturen der, hvor man svømmer. Havtemperaturen er ikke meget over 12 grader. Men lokalt kan temperaturen måske godt være oppe på 15-16 grader lidt tættere på kysten«, siger Hans Ole Wanner og tilføjer:

Badevandet er trods en varm afslutning på maj fortsat temmelig koldt. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Badevandet er trods en varm afslutning på maj fortsat temmelig koldt. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Jeg var selv i Furesø i går, og det er trods alt en sø. Det, syntes jeg, var koldt.«

»Jeg kom hurtigt op igen. Jeg tror ikke, det var mere end 14 grader.«

De kommende dage vil badevandstemperaturen tage et lille nøk op ad, siger Hans Ole Wanners kollega Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI.

Vejrudsigten de kommende dage byder nemlig på en del sol, pæne temperaturer på 17-20 grader, men også en del byger.

Der, hvor solen banker ned, kan badevandstemperaturen stige med op til omkring 0,5 grader på et døgn.

»Det er en stor masse, der skal varmes op, så det tager altså noget tid, før vi er oppe på 18-20 grader. Jeg vil tro, at der går en måneds tid, før vi når så højt op. Men det er et skud fra hoften,« siger Bolette Brødsgaard.

Bedst chance for en god stranddag i den kommende weekend har jyderne nord for Limfjorden.

»Søndag kan det godt blive strandvejr. Det bliver pænt vejr i hele landet på søndag, men det ser ud til, at nordjyderne får mest sol.«